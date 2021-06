Sinkende Inzidenz: Saale-Orla-Kreis lockert ab heute

Vor einigen Wochen war der Saale-Orla-Kreis mit seiner 7-Tage-Inzidenz noch Spitzenreiter in Deutschland, jetzt sind die Werte dort deutlich gesunken und nur noch im niedrigen zweistelligen Bereich. Ab heute gibt es deshalb weitere Lockerungen. Die Innengastronomie, Kinos und Fitnessstudios dürfen wieder aufmachen. Es ist auch wieder erlaubt, in der Halle Sport zu machen. Menschen, die noch keine Corona-Infektion hinter sich hatten und noch nicht vollständig geimpft sind, müssen sich testen lassen. Im Einzelhandel, im Museum oder bei Freiluft-Veranstaltungen fällt die Testpflicht weg. In Schulen und Kindergärten startet der Regelbetrieb, Schülerinnen und Schüler bis einschließlich der 6. Klasse müssen im Unterricht keine Maske mehr tragen. Tests sind weiterhin Pflicht. Im Freien dürfen sich Mitglieder eines Haushalts mit zehn weiteren Personen treffen, in geschlossenen Räumen mit fünf weiteren Personen. Weil die Inzidenz mittlerweile sogar unter 35 liegt, werden zum Samstag weitere Lockerungen erwartet.