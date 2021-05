Sinkende Inzidenz: Landkreis Tirschenreuth bundesweit auf dem letzten Platz

Die Inzidenzwerte der Region sinken und Stück für Stück kehrt Normalität in unser Leben zurück. In der Stadt Hof könnt ihr unter anderem wieder die Außengastronomie nutzen oder mit negativem Test und Termin im Fitnessstudio trainieren. Die Inzidenz in der Stadt Hof liegt heute bei 32 – die des Landkreises bei 31. Damit hat das Hofer Land den nächsten entscheidenden Inzidenzwert von 35 unterschritten. Ab kommendem Mittwoch könnten insofern noch mehr Lockerungen in Kraft treten. Den niedrigsten bundesweiten Inzidenzwert meldet der Landkreis Tirschenreuth mit einem Wert von 4. Der Vogtlandkreis liegt bei einer 7 Tage Inzidenz von 8, der Landkreis Wunsiedel bei 13. Im Saale Orla Kreis sinkt die Inzidenz weiter auf 69. Auch hier könnten bei einer stabilen Inzidenz unter 100 am Mittwoch weitere Lockerungen in Kraft treten.