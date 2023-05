Sinkende Energiepreise: Bei Grundversorgern erst später spürbar

Seit einigen Wochen sinken die Preise an den Energiebörsen, jetzt kommen sie auch bei den Strom- und Gaskunden an. In den kommenden Monaten wollen viele Anbieter ihre Preise senken. Bis das auch bei den Kunden der Grundversorger ankommt, dauert es allerdings noch.

Die Grundversorger in der Region müssen die Energieversorgung sicherstellen und kaufen deshalb Strom und Gas langfristig ein. Das war im vergangenen Jahr besonders teuer und diese Preise zahlen die Kunden jetzt. Die Stadtwerke Hof rechnen deshalb erst im Herbst mit einer größeren Preissenkung. Auch die Energieversorgung Selb-Marktredwitz spürt eine leichte Entspannung auf dem Markt. Bis die Preise spürbar bei den Kunden ankommen, dauert es laut Geschäftsführer Klaus Burkhardt voraussichtlich bis ins kommende Jahr. Die SWW Wunsiedel wollen ebenfalls erst zum Jahreswechsel eine Preissenkung vornehmen.