Singhammer über Kirchenaustritte: Es geht ans Eingemachte

Austritte: Aigner fordert Reformen in katholischer Kirche

In einem offenen Brief haben Reformbewegungen drei bayerischen Bischöfen und dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki (…)

Offener Brief: Konservative Bischöfe schaden und provozieren

Zwei rassistisch-sexistische Motive an Wiesn-Geschäften, die im vergangenen Jahr für Debatten gesorgt hatten, werden zum (…)

Das Paulaner-Festzelt auf dem Münchner Oktoberfest bietet seine Hendl heuer ausschließlich in Bio-Qualität an. (…)

Die Abschlusspredigt des Evangelischen Kirchentags in Nürnberg sorgt Tage später für Diskussionen. Pastor Quinton Ceasar (…)

Jüdischer Gottesdienst am Ort von zerstörter Synagoge

Am Standort der 1938 in Nürnberg zerstörten Synagoge ist am Samstag erstmals wieder ein Jüdischer Gottesdienst gefeiert (…)