Silvesterbilanz: Feuerwerk, Unfall und brennende Balkone

Feierlaune, viel Alkohol und dazu Feuerwerk – auch in der Euroherz-Region haben viele den Jahreswechsel ausgelassen gefeiert. Teilweise aber auch zu heftig. Etwa 260 Mal musste die Polizei in ganz Oberfranken eingreifen, zieht das Polizeipräsidium Bilanz. Einige sind mit Böllern und Raketen nicht verantwortungsvoll umgegangen.

Einen großen Knall hat die Polizei in der Hofer Altstadt verhindert. Dort wollte ein 48 Jahre alter Mann eine Batterie mit acht Kilo Sprengstoff zünden, die allerdings nicht zugelassen war. Die Beamten beschlagnahmten das Teil. In Naila kletterte ein Unbekannter auf das Dach der Grundschule und bewarf andere Menschen mit Böllern. In Oberkotzau hat für einen Autofahrer die Fahrt ins neue Jahr mit einem Schreck begonnen. In der Schulstraße haben zwei unbekannte Männer einen Kanaldeckel durch Böller aufgesprengt. Der 25-jährige Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 25 000 Euro.

Im Vogtland haben Feuerwerkskörper einige Brände ausgelöst. In Plauen brannten drei Balkone und in Klingenthal ein Toilettenhäuschen. In Marktredwitz musste die Feuerwehr einen Mülleimer löschen. Und in Auerbach versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomat mit Böllern aufzusprengen.

Schon vor dem Jahreswechsel kam es zu einem Zwischenfall in der Notaufnahme des Hofer Sana-Klinikums. Weil die Ärzte die Handverletzung seines Bruders nicht sofort behandeln konnten, schrie ein 22 Jahre alter Mann das Personal an und drohte mit Schlägen. Ein lauter Knall hat in Selb eine Frau aus dem Schlaf gerissen. Jemand hatte ihre Fensterscheibe eingeschlagen. In Plauen haben Unbekannte an der Straßenbahnhaltestelle in der Neundorfer Straße die Scheibe eingeschlagen.

Manche behalten die Silvesternacht auch durch Verletzungen in Erinnerung. In Hof hat ein Mann in der Altstadt einen Faustschlag auf das rechte Auge verpasst bekommen. Das gleiche passierte auch jemandem in einer Marktredwitzer Disco. In einer Selber Wohngruppe hat ein Mann eine Frau mehrfach gewürgt. In Selbitz musste die Polizei gleich öfter ausrücken. Ein Mann bekam einen Kopfstoß verpasst.

Im Reichenbacher Ortsteil Rotschau haben Einbrecher die Silvesternacht genutzt und sind in drei Einfamilienhäuser eingestiegen. Sie nahmen Schmuck und Geld mit und hinterließen einen Schaden von etwa zweieinhalb Tausend Euro.

Relativ früh ist eine Silvesterparty in Kemnath zu Ende gewesen. Im Lokal eines Einkaufsmarkts gab es einen Feueralarm. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und lüftete erstmal ordentlich durch, weil sie einen hohen Kohlenmonoxid-Wert festgestellt hatte.

In Bad Berneck hat eine Hecke bei einem Wohnhaus gebrannt. Eine abgeschossene Rakete war darin gelandet.