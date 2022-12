Silvester: Polizei warnt vor illegalen Böllern aus dem Ausland

Das Feuerwerk ist für viele unverzichtbar an Silvester. Doch wie in jedem Jahr gilt: Vorsicht. Denn nicht alle Böller und Raketen erfüllen die notwendigen Sicherheitsstandards. Die Polizei warnt besonders vor Ware aus dem Ausland, beispielsweise aus Tschechien. Viele Raketen, die dort frei verkäuflich sind, sind in Deutschland illegal. Die Polizei führt deshalb verstärkt Kontrollen durch. Weil in diesem Jahr Silvester zum ersten Mal seit Corona ohne Einschränkungen stattfindet, rechnet die Grenzpolizei in Selb auch mit mehr Verstößen. Alexander Horn, der Leiter der Grenzpolizei, sagt, letztes Jahr hatten sie es mit 42 Anzeigen nach dem Sprengstoffgesetzt zu tun. Heuer seien es bereits doppelt so viele. Dabei geht es um verbotene Böller aus Tschechien. Die sind gefährlich und erfüllen die europäische Norm nicht. Wer sowas dabei hat, muss mit einer Anzeige rechnen.

Ob ein Böller die Sicherheitsstandards erfüllt, erkennen Sie daran, dass ein „CE“ – Zeichen auf der Rakete abgedruckt ist. Auch empfiehlt die Polizei, auf die Registriernummer zu achten und generell Silvesterfeuerwerk nur in Deutschland zu kaufen.