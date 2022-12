Silvester in der Region: Trend geht zum Verbundfeuerwerk

Ab heute (Do) darf sich jeder, der möchte, mit Feuerwerk für die Silvesternacht eindecken. Die Vorlieben der Feuerwerksliebhaber in der Region sind dabei recht eindeutig. Der Trend geht hier hin zum sogenannten Verbundfeuerwerk, sagt Pyrotechniker Niclas Taeger aus Tiefengrün:

Dabei appelliert Taeger vor allem darauf zu achten, nur geprüftes Feuerwerk mit CE-Zeichen zu kaufen und in keiner Weise irgendwelche Feuerwerkskörper selbst herzustellen. Taeger ist seit 2016 geprüfter Pyrotechniker und wird an Silvester auch wieder selbst zwei Feuerwerke in Tiefengrün veranstalten. Neben einem großen Feuerwerk um Mitternacht wird um 18 Uhr am Silvesterabend ein kleineres Feuerwerk für Kinder abgebrannt.