An Silvester knallt es an allen Stellen – viele Menschen zünden um Mitternacht Feuerwerke ab. Um in dieser Zeit Vansalismusschäden zu vermeiden, nimmt die Plauener Straßenbahn die Fahrscheinautomaten außer Betrieb. In der Zeit vom 31.12 bis 01.01.2020 können Fahrgäste Einzelfahrscheine beim Fahrer in der Straßenbahn kaufen. In der Silvesternach ist das auch beim mitfahrenden Sicherheitspersonal möglich. Am Neujahrs-Nachmittag stehen die Fahrscheinautomaten dann wieder zur Verfügung.