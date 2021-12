Silvester 2021: Menschenansammlungen in der Region untersagt

2021 neigt sich dem Ende entgegen – in ein paar Stunden dürfen wir das neue Jahr willkommen heißen. Aber auch heuer müssen Silvester-Partys kleiner und ruhiger ausfallen. Die Stadt Hof weist darauf hin, dass große Menschenansammlungen in der Altstadt untersagt sind. Heißt: Zwischen 15 Uhr und 9 Uhr am Neujahrstag, dürft ihr euch nur in Gruppen mit maximal zehn Personen in der gesamten Altstadt, dem Oberen Torplatz und dem Bernhard-Lichtenberg-Platz aufhalten. Gleiches gilt auf den öffentlichen Plätzen in Marktredwitz, Selb und Wunsiedel.

Hof:

– Altstadt

– Oberer Torplatz

– Bernhard-Lichtenberg-Platz

Marktredwitz:

– Fußgängerzone (Markt) von Seilergraben bis Dammstraße

– Parkplatz Auenpark an der Rößlermühlstraße mit Skaterpark

– Freifläche um das Kösseine-Einkaufszentrum (KEC) einschließlich zugehörigem Parkhaus im Bereich von Leopoldstraße, Mühlstraße und Mühlbrücke, Redwitzitweg und Ottostraße

– Parkplatz am Egerlandkulturhaus in der Fikentscherstraße/Angerplatz

Selb:

– Fußgängerzone (Ludwigstraße bis Karl-Marx-Straße)

– Parkplatzgelände Blücherstraße

– Egerer Platz und Grünanlage bis Kopernikusstraße

– Goetheplatz

Wunsiedel:

– Marktplatz

– Grünanlage am Busbahnhof von Hofer Straße bis Bibersbacher Straße (Bahnhofspark)