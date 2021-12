Silvester 2021: Gottesdienste an Silvester und Neujahr

Das Silvesterkonzert in der Hofer Michaeliskirche muss auch heuer wieder ausfallen. Einen Gottesdienst mit Abendmahl soll es aber geben – um 17 Uhr. Den Neujahrsgottesdienst morgen könnt ihr online per Livestream verfolgen. Der große ökumenische Gottesdienst mit Fackelzug muss allerdings auch ausfallen.

In der Evangelischen Pfarrkirche St. Jobst in Rehau hält heute Pfarrer Thomas Wolf seinen letzten Gottesdienst ab. Zur Verabschiedung kommt auch der scheidende Dekan Günter Saalfrank. Los geht’s um 14:30 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Auch diesen Gottesdienst könnt ihr live von zu Hause aus per Stream verfolgen.

https://www.dekanat-hof.de/livestream-sonntagsandacht-der-hof-st-michaeliskirche

https://www.youtube.com/user/KirchenkreisBayreuth/videos