Silberner Future Award: Lions Club Hochfranken bekommt Auszeichnung

Der Lions Club soll moderner und zukunftsorientierter werden. Das bedeutet, die Clubs sollen mehr Frauen in ihren Reihen begrüßen, attraktiver für jüngere Mitglieder werden und Veranstaltungen neu denken. Wer das umgesetzt hat, hat jetzt eine Auszeichnung bekommen. So hat der Lions Club Hochfranken nun den Silbernen Future Award bekommen. Der Lions Club Hochfranken hat in den vergangenen Jahren fast 50.000 Euro in karitative Institutionen und Vorhaben in Stadt und Landkreis Hof investiert. Wiederkehrende Veranstaltungen sind zum Beispiel das Kochen am Hofer Wochenmarkt oder die Lions Weihnachtskarten.