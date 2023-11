Sonja Keil aus Helmbrechts ist Autorin von Gedichten und Geschichten in Mundart. Für ihre Arbeit hat sie 2009 schon den Frankenwürfel bekommen. In diesem Jahr ist dann der Dialektpreis des bayerischen Heimatministeriums gefolgt. Am Abend kommt eine weitere Auszeichnung dazu. Sonja Keil bekommt die Silberne Bürgermedaille der Stadt Helmbrechts. Der Festabend findet ab 17.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt. Auch Gerd Koppitz vom Musikverein Helmbrechts bekommt diese Auszeichnung verliehen.