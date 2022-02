Silberbach: Unbekannte setzen Zwergfledermäuse aus

Eigentlich halten Fledermäuse in dieser Zeit Winterschlaf. Zwei Spaziergänger haben am Wochenende in Silberbach einen Umzugskarton auf einem Wanderparkplatz gefunden. Darin: Zwölf zusammengekuschelte und durchnässte Zwergfledermäuse und ein bereits totes Exemplar, die Unbekannte offenbar ausgesetzt haben. Eine Selber Tierärztin hat versucht die kleinen pelzbraunen Tiere aufzupäppeln. Für Fledermäuse kann es gefährlich werden, aus dem Winterschlaf geweckt zu werden, weil sie zum Aufwachen viel Energie verbrauchen, es zu dieser Zeit aber kaum Nahrung gibt. Daher sind auch vier weitere Tiere aus dem Fund gestorben, teilt der Landkreis Wunsiedel mit. Zwergfledermäuse sind besonders geschützte Tiere. Der Landkreis sucht jetzt Zeugen. Wer Personen beobachtet hat, die am südwestlichen Ortsrand von Silberbach einen Umzugskarton am Waldrand abgestellt haben, kann sich bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Wunsiedel melden. Wenn ihr Fledermäuse an ungünstigen Orten findet und deshalb Hilfe braucht, könnt ihr euch ebenfalls an diese Stelle wenden.

Hier einige wichtige Verhaltenshinweise des Landratsamtes Wunsiedel für Fledermausfunde:

Bitte stören Sie die Tiere nicht unnötig. Wenn möglich, gehen Sie den Tieren aus dem Weg und warten Sie, bis die Fledermäuse in den Frühlingsstunden von alleine wieder ausfliegen. Sollten die Tiere sich allerdings an einem ungünstigen Ort befinden und Sie deshalb Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Stefan Schürmann (09232/80-431) und Lisa Reiprich (09232/80-422) von der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis. Unter diesen Nummern ist eine Fachkraft auch außerhalb der Dienstzeiten an den Wochentagen sowie am Wochenende erreichbar.