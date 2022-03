Silber und Bronze für Biathlon-Youngsters

Die erst 15 Jahre alte Linn Kazmaier und die drei Jahre ältere Leonie Walter haben im Biathlon bei den Paralympics für Silber und Bronze gesorgt.

Die jüngste deutsche Teilnehmerin lief im chinesischen Zhangjiakou bei den Sportlerinnen mit Sehbehinderung über sechs Kilometer mit einem Schießfehler in 20:14,6 Minuten auf Rang zwei. «Ich kann es noch gar nicht glauben», schwärmte das Top-Talent aus Römerstein, Walter kam ebenfalls mit einem Fehlschuss in 20:51,5 Minuten auf Platz drei. «Ein wunderschönes Gefühl», erklärte sie.

Paralympicssiegerin wurde am ersten Tag der Biathlon-Wettbewerbe die Ukrainerin Oksana Schischkowa in 20:09,0 Minuten. Zudem profitierten die Biathleten vom Ausschluss der Mannschaften aus Russland und Belarus, die zahlreiche Medaillenanwärter in ihren Reihen haben.