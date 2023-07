Der Fernwehpark in Oberkotzau ist ein Friedensprojekt, dem sich auch Prominente gerne anschließen. Sie bekommen nicht nur ein Schild, das dann im Park aufgehängt wird. Sie dürfen auch ihre Handabdrücke verewigen. Neuzugang im „Signs of Fame“ ist der Sänger Ben Zucker. Das Fernwehpark-Team hat ihn bei einem Auftritt nahe Zwickau getroffen. Initiator Klaus Beer hat den Sänger abschließend auch auf einen Besuch in Oberkotzau eingeladen.