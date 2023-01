Siemens: Milliardenauftrag aus Indien für 1200 Lokomotiven

Mediziner begrüßen Aus für Maskenpflicht in Verkehrsmitteln

Nach dem vorzeitigen Ende der Maskenpflicht in Fernverkehrszügen fordert Bayern auch eine bundesweite Lockerung für die (…)

Eigenverantwortung statt Pflicht: Anfang Februar sollen Fahrgäste auch in Fernzügen keine Corona-Masken mehr tragen müssen. Überfällig, (…)

Filterfrei im Fernverkehr: Lauterbach kündigt Masken-Ende an

Gaspreisbremsen und 49-Euro-Ticket: Das ändert sich 2023

In ihrem ersten Jahr hat die Ampel-Koalition einige Reformen auf den Weg gebracht, die 2023 greifen. Was wird teurer, was wird (…)