Siemens eröffnet neuen Campus in Erlangen

Der Technologiekonzern Siemens hat am Standort Erlangen eines der größten Bauprojekte seiner Firmengeschichte vorgestellt. Auf dem neuen Siemens-Campus, einem offenen Stadtteil mit 540.000 Quadratmetern Fläche, sollen demnächst 17.000 Mitarbeiter der Unternehmen Siemens und Siemens Energy tätig werden, teilte das Unternehmen zur Eröffnung am Montag mit.

Allein in die Metropolregion Nürnberg seien in den vergangenen zehn Jahren Investitionen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro geflossen. Neben Büros, unter anderem auch für die Siemens-Vorstände, und einem Empfangsgebäude ist in Erlangen auch ein neues Laborgebäude entstanden. Dort soll gemeinsam mit universitären Einrichtungen unter anderem an Energiethemen geforscht werden.

«In unserem Forschungslabor arbeiten wir gemeinsam mit Partnern an Lösungen für die Energiewende. Damit unterstützen wir unsere Kunden auf ihrem Weg in eine nachhaltigere Zukunft», sagte Siemens-Vorstandschef Roland Busch.