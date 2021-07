Siemens-Blitzatlas: Weniger Blitze in Oberfranken

Wenn es gewittert schwirrt vielen von uns erst einmal der Gedanke durch den Kopf, ob unsere Elektrogeräte einen Blitzeinschlag überleben, oder ob wir sie vorsichtshalber abstecken sollen. In der Euroherz-Region blitzt es aber zum Glück vergleichsweise selten. Das zeigt der Siemens-Blitzatlas 2020.

Letztes Jahr hat in Deutschland fast 400.000 Mal der Blitz eingeschlagen. In Stadt und Landkreis Hof, sowie im Landkreis Wunsiedel gab es 0,3 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer. Im Vogtlandkreis lag der Wert bei 0,4. Die Blitz-Hauptstadt ist Wolfsburg, dort wurden 5,8 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer registriert. Am wenigsten geblitzt hat es in Coburg und Bamberg. Am einem Tag hat der Blitz im vergangenen Jahr besonders oft eingeschlagen, und zwar am 13. Juni – da wurden 89.000 Einschläge gezählt. Generell hätten sich die Gewitterfronten mehr auf den Norden und Süden Deutschlands konzentriert und die Mitte des Landes nahezu ausgeklammert, so Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens.