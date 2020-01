Siegesserie von Friedrich hält: Vierter Coup im Zweierbob

Königssee (dpa) – Mit dem vierten Sieg nacheinander hat Doppel-Olympiasieger und Weltmeister Francesco Friedrich seine Ausnahmestellung im Zweierbob unterstrichen. Der 29 Jahre alte Rekordweltmeister aus Pirna gewann am Samstag in Königssee mit Anschieber Thorsten Margis aus Halle souverän mit 0,51 Sekunden Vorsprung. Zweiter wurde der Kanadier Justin Kripps, der bei Olympia 2018 in Pyeongchang zeitgleich mit Friedrich Olympiasieger im kleinen Schlitten war. Kripps fuhr mit Anschieber Cameron Stones.

Der nach Durchgang eins auf Platz zwei liegende Richard Oelsner vom BSC Sachsen-Oberbärenburg patzte mit Tobias Schneider im unteren Bahnabschnitt und fiel auf Rang vier hinter seinen Vereinskollegen Nico Walther mit Malte Schwenzfeier zurück.