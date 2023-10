Die Siegesserie der Selber Wölfe ist gerissen. 5 Spiele in Folge haben die Selber gewonnen. Am Abend gab es aber in der Netzsch-Arena eine 2:3 Niederlage gegen den EHC Freiburg. Wölfe-Stürmer Donat Peter nach dem Spiel:

Die Wölfe stehen auf dem 4. Platz in der DEL2. Am Freitag geht es zuhause gegen die Eisbären Regensburg und am Sonntag auswärts gegen die Lausitzer Füchse.