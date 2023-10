Sieg gegen den DEL2-Meister: Wölfe gewinnen in Ravensburg

Nach nur einem Tag Pause mussten die Selber Wölfe gestern bereits wieder auswärts in der DEL2 ran. Bei den Ravensburg Towerstars, dem letztjährigen Meister der DEL 2, machten die Wölfe genau so weiter, wie am Sonntag gegen Landshut und fuhren am Ende den Sieg ein. EHZ-Reporter Robert Hatzold:

Mit diesem Sieg haben sie die Selber Wölfe zumindest vorübergehend aus der unteren Tabellenregion der DEL2 verabschiedet. Ein weiteres Auswärtsspiel steht für die Truppe von Trainer Sergej Waßmiller bereits am Freitag an. Hier sind die Wölfe zu Gast bei den Bietigheim Steelers. Spielbeginn ist hier um 19 Uhr 30. Wir übertragen in der „Eiszeit“ wie immer LIVE.