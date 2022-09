Sieg am „Tag der Wölfe“: Selb gewinnt Heimtestspielpremiere

Die Selber Wölfe hatten sowohl vor, als auch in die NETZSCH-Arena eingeladen – und die Besucher sind in Strömen gekommen. Am „Tag der Wölfe“ gestern zeigte sich der Verein erstmals zuhause auf dem Eis, nebst einem großen Rahmenprogramm, um die Neuerungen rund um die NETZSCH-Arena zu präsentieren.

Das größte Faninteresse war aber am Spiel gegen die Höchstadt Alligators zu beobachten, was die Selber Wölfe mit 4:1 für sich entscheiden konnten.

Wölfe-Neuzugang Oliver Noack:

Die Testspielserie der Selber Wölfe findet ihren Abschluss am kommenden Wochenende. Hier stehen noch zwei Spiele gegen die Saale Bulls Halle an. Saisonbeginn ist am 16.September, mit einem Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau. Radio Euroherz ist dann mit der „Eiszeit“ wieder live bei jedem Spiel dabei.