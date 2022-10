Siebte Niederlage in Folge: Selber Wölfe verlieren bei Tabellenführer Kaufbeuren

Es läuft einfach nicht für die Selber Wölfe in der DEL2. Nach einem Wochenende ohne Punkte gab es auch am Abend in Kaufbeuren wieder eine Niederlage – die siebte in Folge. Mit 4:1 hat der ESV Kaufbeuren gegen die Selber Wölfe gewonnen und bleibt damit Tabellenführer. Wölfe-Kapitän Richard Gelke:

Von einer Durchhängephase spricht Richard Gelke im Euroherz-Interview in Bezug auf die Niederlagenserie. Doch die Wölfe würden da rauskommen, so Gelke. Er sei froh über die richtigen Fans, die die Mannschaft in jedem Spiel unterstützen. Das nächste Spiel für die Selber Wölfe steht am Freitag an, zuhause gegen den EHC Freiburg. Am Sonntag sind die Wölfe dann bei den Eispiraten Crimmitschau zu Gast.