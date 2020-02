Siebensternschule Selb: Neu sanierte Schulküche

Ob Schneiden, Wasser aufkochen oder Essen braten – Kochen macht in einem modernen, sauberen Umfeld einfach mehr Spaß. Die Schulküche der Siebensternschule im Schulzentrum Selb hat jetzt eine grundlegende Sanierung erfahren. Sie ist aus den 80er Jahren und deshalb in die Jahre gekommen. Jetzt ist sie aber modern und barrierefrei. Rund 180.000 Euro haben die Verantwortlichen in die Sanierung gesteckt. Jetzt kann sich die Schulfamilie wieder in der Küche austoben, Mahlzeiten planen und Lebensmittel schätzen und kennen lernen. Der Wunsiedler Landrat Karl Döhler und der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch machen sich heute Vormittag ein Bild von der fertigen Schulküche.