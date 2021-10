Sieben Verletzte bei Brand in großem Wohnhaus

Neufahrn bei Freising (dpa/lby) – Bei einem Feuer in einem großen Mehrfamilienhaus im oberbayerischen Neufahrn (Landkreis Freising) sind am frühen Dienstagmorgen sieben Menschen leicht verletzt worden. Insgesamt mussten mehr als 100 Männer und Frauen in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei berichtete.

Der Brand in dem achtstöckigen Gebäude wurde gegen 0.50 Uhr entdeckt. Das Feuer im Keller konnte zwar schnell gelöscht werden, die Bewohner mussten wegen der starken Rauchentwicklung allerdings in einer nahen Grundschule untergebracht werden. Die sieben Verletzten erlitten Rauchgasvergiftungen.

Der Sachschaden beträgt 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Die Polizei schließt auch nicht aus, dass das Feuer gelegt wurde.

