Sieben Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 93 im Landkreis Kelheim verletzt worden. Ein 83-jähriger Autofahrer hatte am Samstag das Stauende bei Bad Abbach übersehen und war aufgefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurden zwei weitere Fahrzeuge zusammengeschoben. Sieben Menschen im Alter zwischen 31 und 91 Jahren wurden leicht verletzt. Vier davon kamen in Krankenhäuser.