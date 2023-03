Sieben Hundewelpen in Transporter sichergestellt

Polizisten haben bei einer Kontrolle sieben Hundewelpen in einem Kleintransporter in Passau sichergestellt. Die Tiere seien am Montag mangelhaft ernährt und unter schlechten hygienischen Bedingungen vorgefunden worden, außerdem hätten sie zu wenig Platz gehabt, teilte die Polizei am Dienstag auf Anfrage mit. Der 50 Jahre alte Besitzer der Tiere habe früher schon gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. In Absprache mit dem Veterinäramt sei eine Einziehung der Hunde angeordnet worden.

Die Beamten hätten den Mann bei einer zufälligen Kontrolle am Montag erkannt. Als die Beamten die Welpen aus dem Wagen holen wollten, schloss der Mann sich den Angaben zufolge ein und musste schließlich mit Zwang aus dem Transporter geholt werden. Die sieben Hundewelpen seien in ein Tierheim gekommen. Gegen den Mann werde nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.