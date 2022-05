Sicherheitsbericht für Wunsiedel: Bahnhof ist die Problemstelle

Es gibt Städte, in denen kommt es regelmäßig zu irgendwelchen Straftaten. In anderen Orten lebt es sich dagegen ruhiger, zum Beispiel in Wunsiedel. Das hat der Sicherheitsbericht der Polizei ergeben. Den hat die Polizeiinspektion in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt. Wie Bürgermeister Nicolas Lahovnik auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, sei es in Wunsiedel sehr sicher. Eine Problemstelle gibt es aber trotzdem.

Die Polizei hat vorgeschlagen, den Bahnhof mit Videoüberwachung auszustatten. Darüber wolle sich der Stadtrat nun Gedanken machen, so Nicolas Lahovnik weiter.