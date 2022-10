Sicherheitsbericht der Polizei: Weniger Straftaten in Marktredwitz

Die Zahl der Straftaten in Marktredwitz ist zurückgegangen, und zwar um etwa 19 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt die Polizeiinspektion Marktredwitz in ihrem Sicherheitsbericht für 2021, den sie in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt hat. Der Landkreis Wunsiedel liegt bei der Häufigkeitszahl aber ganz oben in Oberfranken. Das bedeutet, dort passieren auf 100.000 Einwohner gerechnet die meisten Straftaten. Das begründet die Polizei damit, dass im Grenzbereich Schirnding, Thiersheim und Selb besonders viele Kontrollen stattfinden. Während es im vergangenen Jahr in Marktredwitz weniger Einbrüche und Rauschgiftdelikte gegeben hat, ist die Zahl der Sexualdelikte jedoch gestiegen. Diesen Anstieg verzeichnet die Polizei hauptsächlich im Bereich der kinderpornographischen Schriften. Im Zuständigkeitsbereich der PI Marktredwitz haben sich letztes Jahr außerdem 530 Verkehrsunfälle ereignet. Eine Person ist dabei ums Leben gekommen.