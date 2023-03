Sicherheitsbericht der Hofer Polizei: Diebstähle nehmen nach Kontaktbeschränkungen wieder zu

Wer in Hof zuhause ist, lebt hier relativ sicher – das besagt zumindest der Sicherheitsbericht, den die Polizeiinspektion Hof am Abend im Hofer Stadtrat vorgestellt hat.

Mit 0,8 Prozent gab es einen leichten Anstieg der Straftaten in Hof, im bayernweiten Vergleich steht die Saalestadt aber gut da. Im Freistaat ist die Zahl im vergangenen Jahr deutlicher angestiegen. Körperverletzungen und Diebstähle sind zuletzt wieder gestiegen. Diese Delikte sind während der Corona-Kontaktbeschränkungen deutlich zurückgegangen. Im Gegenzug sind 2022 nach der Zunahme im Vorjahr Vermögens- und Fälschungsdelikte wieder deutlich zurückgegangen. Auch die Straßenkriminalität in Hof nahm zu, wenn auch nur auf niedrigem Niveau. Dabei hat es erneut weniger Fahrraddiebstähle gegeben. Der neue Skater-Park am Hofer Eisteich ist bislang kein Brennpunkt. Bislang gab es nur einen Vorfall, bei dem Jugendliche die Bepflanzung zerstörten.