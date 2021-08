Sicherheitsanalyse in Plauen: Fragebögen zurückschicken

Wie sicher fühlt ihr euch eigentlich in Plauen?! Das will der Kommunale Präventionsrat der Stadt wissen. Dazu hat er Mitte Juli 1000 Fragebögen an zufällig ausgewählte Bürger rausgeschickt. Und die will er jetzt wieder ausgefüllt zurück, damit ein repräsentatives Ergebnis dabei rauskommt.

Der Koordinator des Kommunalen Präventionsrates, Frank Zabel, appelliert daher noch einmal, teilzunehmen und die gelebte Bürgerbeteiligung wahrzunehmen.

In dem 16-seitigen Fragenkatalog könnt ihr angeben, wie zufrieden ihr mit eurer Wohn- und Lebenssituation seid, wie ihr die Kriminalität in Plauen einschätzt und ob der Ordnungsdienst eurer Meinung nach seine Arbeit richtig macht. Auch die Frage nach eurem Sicherheitsempfinden seit Corona ist dabei. Bis zum 14. August läuft die Sicherheitsanalyse in Plauen. Wissenschaftler werten die Antworten aus. Ihr bleibt dabei völlig anonym.