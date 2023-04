Sicherheit für Biker: Motorradsternfahrt in Kulmbach

Am kommenden Wochenende könntet ihr in der Euroherz-Region und in ganz Oberfranken vielerorts wieder knatternde Motoren hören: passend zum Frühlingswetter gehts nach drei Jahren Pause nämlich wieder zur Motorradsternfahrt nach Kulmbach. Auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei treffen sich dann tausende Biker und Interessierte. Auch dieses Mal gehts um die Sicherheit im Straßenverkehr. Unter anderem wird es mehrere Infostände geben aber auch verschiedene Unfallszenarien werden gezeigt. Heuer beispielsweise den Unfall eines Traktors mit einem Motorrad. Dazu gibt es heuer das erste Mal einen Geschicklichkeits-Parcours für die Biker. Auch für Kinder sind Angebote dabei.

Das Gelände öffnet am Samstag um 10 Uhr. Der große Motorradkorso durch Kulmbach startet am Sonntagmittag um 12 Uhr in der Albert-Ruckdeschel-Straße.