Sicherheit erhöhen: Neue Verkehrsinsel in Naila

Bei der Stadt Naila haben sich mehrere Menschen beklagt: Grund ist die Einmündung Hofer Straße/Selbitzer Berg. Dort sei die Überquerung der Straße unsicher. Die Stadt Naila hat jetzt gehandelt. Auf der Straße hat der Bauhof eine Verkehrsinsel mit der entsprechenden Beschilderung eingerichtet. Dadurch sollen die Autofahrer ihre Geschwindigkeit an der Stelle weiter reduzieren. Zudem ist ein Schneiden der Kurve dadurch nicht möglich. Zusätzlich hat Bayernwerk die Straßenlaterne an dieser Stelle auf LED umgerüstet. So ist die Verkehrsinsel auch besser ausgeleuchtet.