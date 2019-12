Sicherheit beim Eishockey: Selber Wölfe besprechen Lage

Wenn die Lieblingsmannschaft nicht mehr gewinnt, können Fans mitunter auch mal ganz schön wütend sein. Manche fangen in so einer aufgeheizten Situation zu randalieren an. Durch die vielen Niederlagen der Selber Wölfe in den vergangenen Wochen haben sich die Fans zuletzt um die Sicherheit Sorgen gemacht.

Wie der VER Selb mitteilt, hat er gemeinsam mit der Stadt die Lage neu besprochen. Für die Spiele der Eishockey-Oberliga gelten in der Netzsch-Arena drei Sicherheitsstufen. Bei Stufe 1 läuft alles ganz normal, bei Stufe 3 achtet die Polizei streng darauf, die Fans zu trennen. Neu ist, dass der Verein bei der zweiten Stufe flexibler reagieren will. Damit wollen die Wölfe ein angenehmes Freizeiterlebnis, aber auch ein hohes Maß an Sicherheit schaffen, heißt es.