Sicheres Stromnetz: Tennet darf Stromleitungen mehr auslasten

Der Netzbetreiber Tennet sagt, Deutschland verfügt über eines der sichersten Stromnetze weltweit. Das kommt zur richtigen Zeit. Gerade haben viele Menschen Angst vor einem Blackout. Städte wie Hof oder der Vogtlandkreis planen bereits Maßnahmen für die Bürger, sollte der Strom wirklich länger mal ausfallen.

Heute teilt Netzbetreiber Tennet mit, der Bund habe die Voraussetzungen für eine deutlich höhere Auslastung der bestehenden Stromnetze geschaffen. Dabei geht es um die Kapazitäten von Freileitungen in der kälteren Jahreszeit und rechtliche Bestimmungen dazu. Mit dem Beschluss werde das stabile Stromnetz weiter gestärkt, schreibt Tennet. Die Tennet-Holding sitzt in den Niederlanden und versorgt auch einen Großteil Deutschlands mit Strom, in Deutschland gibt es Standorte in Bayreuth, Berlin und Lehrte, Niedersachsen. TenneT baut derzeit den neuen Ostbayernring zwischen Redwitz, Mechlenreuth bei Münchberg und weiter in die Oberpfalz. Außerdem ist TenneT mit dem Bau der künftigen Stromtrasse SüdOstLink beauftragt.