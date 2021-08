Die einen diskutieren noch darüber, wer Luftreiniger für Schulen zahlen soll. Die anderen packen unterdessen an und schaffen entsprechende Geräte an. Die Stadt Naila hat für die Grund- und Mittelschule für die Klassen- und Fachräume jetzt Luftreinigungsgeräte für gut 100.000 Euro gekauft. Der Freistaat Bayern übernimmt die Hälfte der Kosten. Ein Teil der Lieferung ist bereits in der Grundschule eingetroffen und soll ab Herbst für einen sicheren Schulbeginn in Präsenzform sorgen.