Sicher zur Schule: Neuer Kreisverkehr in Selb

Der Schulweg kann gerade für die kleinen Kinder oft gefährlich sein.

In der Stadt Selb scheint das aber wohl gut zu funktionieren. Laut Polizeiinspektion Marktredwitz habe es seit 2019 keinen Schulwegunfall in Selb gegeben. Das soll auch so bleiben. Daher hat ein Verkehrserzieher der Marktredwitzer Polizei den Kindern der Luitpoldschule jetzt gezeigt wie sie sich an einem Kreisverkehr verhalten müssen. Denn am Marienplatz in Selb gibt es jetzt einen. Die Schüler sollen lernen, dass Autos beim Einfahren in den Kreisel Vorfahrt haben. Beim Ausfahren haben dagegen Fußgänger Vorrang. Für mehr Sicherheit in den Morgen- und Abendstunden gibt es auch eine LED-Beleuchtung am Marienplatz. Die Stadt Selb bittet Autofahrer um besondere Rücksicht auf die Schulkinder.