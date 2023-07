Sicher zur Schule: Hofer CSU-Stadtratsfraktion fordert Querungshilfe in der Dr.-Enders-Straße

Die Stadt Hof ist in verschiedene Schulsprengel eingeteilt. Das heißt, Kinder aus bestimmten Ortsteilen oder Straßen sind einer bestimmten Schule zugeteilt. Die Eichendorffschule in Hof besuchen Kinder, die im Bereich der Ernst-Reuter-Straße, der Nailaer Straße, am Bürgerheim und der Hans-Högn-Straße wohnen. Für ihren Schulweg überqueren sie meistens die Dr.-Enders-Straße, an einer Stelle, an der es keine Ampel gibt. Nachdem die Straße gerade in Stoßzeiten am Morgen und am Nachmittag viel befahren ist, fordert die CSU-Stadtratsfraktion eine Querungshilfe für den Bereich Dr.-Enders-Straße/Hans-Högn-Straße. Die Mittel dafür sollen aus dem Haushalt 2024 kommen, heißt es in dem Antrag.