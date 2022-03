Sicher nach Hause kommen: Fifty-Fifty-Taxis ab heute auch in Hof

Seit einigen Wochen sind die Clubs und Diskotheken in Bayern wieder geöffnet. Ab heute (18.03.) gibt es in der Stadt Hof nun auch ein neues Angebot für Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die nach einer Party mit dem Taxi nach Hause fahren möchten. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Ihr könnt das Angebot ab sofort in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag zwischen 21 und fünf Uhr im Stadtgebiet Hof nutzen. Maximal 20 Euro pro Fahrt kann die Stadt Hof erstatten. Das Projekt ist erst einmal nur ein Testlauf und endet am 30. September 2022. Das Fifty-Fifty-Taxi sollte bereits vor zwei Jahren in der Stadt Hof eingeführt werden, unter anderem wegen der Pandemie hatte sich der Start aber verzögert. Im Landkreis Wunsiedel ist das Projekt bereits im Jahr 2019 gestartet.

(Symbolbild)