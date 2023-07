Sicher in den Urlaub: Wohnmobil-Check in Leupoldsgrün

Für den Urlaub mit dem Wohnmobil oder mit dem Wohnanhänger gibt es einiges zu beachten. Ganz wichtig: Was wiegt das Fahrzeug. Ist es überladen, kann das schwerwiegende Folgen haben. Deshalb bietet die Bayreuther Verkehrspolizei am kommenden Samstag (15.7.) einen besonderen Service an.

Die Polizisten packen Wohnmobile und Wohnanhänger auf eine eigens dafür aufgestellte Fahrzeugwaage. Die steht am Samstag von 8 bis 12 Uhr auf dem BayWA-Gelände in Leupoldsgrün. Wer will, kann einfach mit seinem Gefährt vorbeikommen und herausfinden, wie schwer das Fahrzeug an sich ist, und ab wann es überladen ist. Auch gibt die Polizei Tipps, wie man richtig belädt und dabei auch alle Stauräume optimal ausgenutzt werden können. „Sicher in der Urlaub“ ist das Motto der Aktion. Denn, überladene Wohnmobile oder Anhänger sind eine Gefahr im Straßenverkehr und können – auch ohne Unfall – teure Bußgelder nach sich ziehen. Eine Fahrzeugwaage steht am Samstag übrigens auch in Bamberg, Bad Staffelstein und Kulmbach.

Foto: Ein voller Wohnmobilstellplatz in Bad Steben