Sicher im Winter: Tipps für Autofahrer von der Oberfränkischen Polizei

Geschneit hat es zwar noch nicht in der Region, trotzdem gibt es auf den Straßen die ersten Probleme. Durch überfrierende Nässe ist es gestern zu gleich zwei tödlichen Unfällen gekommen – in Schwarzenbach am Wald sowie zwischen Tschirn und Steinwiesen im Kreis Kronach. Damit ihr in den kommenden Wintermonaten sicher auf den Straßen unterwegs seid, gibt’s einige Tipps von der Oberfränkischen Polizei. Rainer Erfurt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken:

Außerdem solltet ihr daran denken, eure Winterreifen rechtzeitig aufzuziehen. Die braucht ihr ihr laut Rainer Erfurt schon dann, wenn die Temperaturen unter 7 Grad Celsius fallen.