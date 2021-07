Sicher im Herbst: Selb testet Luftfilter an Schulen

Die Stadt Hof will für alle Schulen und Klassenzimmer mobile Luftfilter anschaffen, der Landkreis Wunsiedel hat dazu vergangene Woche einen Entschluss gefasst. Die Stadt Selb will ebenfalls für einen sicheren, coronafreien Unterricht an ihren Schulen sorgen.

Die Anschaffung ist teuer, denn die Hälfte der Kosten muss die Stadt Selb selber zahlen, den Rest zahlt bekanntlich der Freistaat Bayern. Das ist eine enorme ungeplante Belastung für die Haushalte der Kommunen. Daher läuft jetzt über die Ferien in den Nachschulklassen und Anfang des Schuljahres im Normalbetrieb erst einmal eine Testphase mit acht Geräten. Damit will die Stadt den Aufwand und Nutzen der mobilen Luftfilter abstecken. Mitte September soll dann eine Entscheidung stehen. Dabei gehts um die Luitpold Grundschule, die Grundschule Erkersreuth und die Dr. Franz Bogner Schule – ums Gymnasium und die Realschule kümmert sich das Landratsamt.