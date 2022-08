Noch bis einschließlich Sonntag könnt ihr auf dem Hofer Volksfest Live-Musik im Biergarten genießen und die verschiedenen Fahrgeschäfte ausprobieren. Da kann es aber schnell passieren, dass die Haustürschlüssel aus der Tasche fallen oder das Handy verloren geht. Bis Montag (08. August) sammelt die Security am Eingang noch Gegenstände, die auf dem Volksfest verlorengegangen sind. Danach werden die Fundsachen an das Hofer Fundamt in der Karolinenstraße übergeben.