Sibler kommt: Wissenschaftsminister informiert sich am Campus Münchberg

Oberfranken ist ein wichtiger Designstandort. Das sagen Institutionen von hier – wie etwa das Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken. Aber auch von Außerhalb kommt Anerkennung. Der Bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler besucht heute die Hochschule Hof am Campus Münchberg. Dort sind ja die Design-Studiengänge hauptsächlich am Werk. Die Hochschule Hof erweitert den Campus aktuell. Sibler möchte sich vor Ort über diese Maßnahme informieren, aber auch über die Forschung in Münchberg und das geplante Institut für Biopolymere.