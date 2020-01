Shuttlemodellregion Oberfranken: Selbstfahrende Busse kommen nach Hof und Rehau

Busse, die wie von Zauberhand ohne Fahrer fahren, sind schon lange keine Zukunftsmusik mehr. Bald kommen sie auch in die Euroherz-Region. Wie das Landratsamt Hof mitteilt, sollen noch in den ersten Monaten des Jahres sechs autonom fahrende, elektrische Shuttles in Hof, Rehau und Kronach unterwegs sein. An dem Projekt Shuttlemodellregion Oberfranken beteiligen sich neben den Städten und Landkreisen auch die Rehau AG und die Deutsche Bahn.

Das Bundesverkehrsministerium finanziert das Projekt. Dazu kommt Verkehrsminister Andreas Scheuer am Dienstag nach Rehau und überreicht den Förderbescheid.