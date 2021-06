Shuttlebusse in Rehau: Erstmals mit Passagieren an Bord

Für die einen mag es sicher befremdlich sein, in einen Bus zu steigen, der wie von Geisterhand ohne Fahrer unterwegs ist – für die anderen ist es die Fortbewegungsart der Zukunft!

Ab heute fahren zum ersten Mal Passagiere in den Shuttlebussen in Rehau mit. Zum bundesweiten Modellprojekt steht heute ein Pressetermin an. Allerdings kommen die autonomen Busse nicht gleich im Öffentlichen Personennahverkehr zum Einsatz, sondern im Werksverkehr. Genauer: Im Werksverkehr der Rehau AG. Außerdem fährt noch jemand mit, der bei technischen Problemen aushelfen kann.

Solche selbstfahrenden Busse könnt ihr auch schon länger in Hof rumfahren sehen – bisher auch noch ohne Gäste. Wegen Corona durfte noch niemand in den kleinen Shuttlebussen mitfahren.