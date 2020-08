Shuttle Modellregion Oberfranken: Was denken die Hofer darüber?

Busse, die von ganz alleine durch Hof fahren. So ist der Fahrplan der Shuttle Modellregion Oberfranken grob beschrieben. Das Forschungsprojekt ist Anfang des Jahres gestartet. Jetzt sind die Hoferinnen und Hofer gefragt- und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die Hochschule Coburg hat nämlich eine Befragung gestartet. Am Morgen (1.SEP) können die Hoferinnen und Hofer einen Online-Fragebogen ausfüllen. Einen Link dazu findet ihr hier. Die Online-Befragung dauert rund zehn Minuten und geht um das persönliche Mobilitätsverhalten, was die Bürger über autonomes Fahren wissen oder zum Beispiel, welche Erwartungen sie an das Shuttle-Projekt in Hof haben. Morgen (DI) eröffnet außerdem das SMO-Leitwartenbüro in der Hofer Ludwigstraße.