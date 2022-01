Shuttle-Modellregion Oberfranken: Projekt geht in die Verlängerung

Die selbstfahrenden Shuttle-Busse rollen noch bis zum Sommer durch Hof. Wie die Stadt mitteilt, wird das Projekt noch bis zum 30. Juni verlängert. Der Grund: Wegen der Corona-Pandemie dürfen erst seit diesem Juni (2021) Fahrgäste in die Busse einsteigen und mitfahren. Das Projekt Shuttle-Modellregion Oberfranken hat Anfang 2020 begonnen und sollte ein Jahr laufen. Die Busse pendeln zwischen Innenstadt und Bahnhof. Weil die Versuchsstrecke keine reguläre Buslinie ist, können sich An- und Abfahrtszeiten verschieben. Außerdem sind die Busse aktuell noch nicht bei jedem Wetter fahrbereit. An den Haltestelleschildern könnt ihr mit Hilfe von QR-Codes aber nachsehen, ob das Shuttle am jeweiligen Tag fährt oder nicht.

Bild in Mediathek: Autonomes Shuttle Hof.jpg