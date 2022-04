Shuttle-Modellregion Oberfranken: Förderbescheidübergabe in Rehau

Seit fast einem Jahr fährt der kleine elektrische Bus ohne Fahrer durch die Hofer Innenstadt. Auch in anderen Teilen der Region sind autonome Shuttle bereits im Betrieb. Ab Sommer auch in Bad Steben. Das Bundesverkehrsministerium hat das Projekt „Shuttlemodellregion Oberfranken“ bis 2024 verlängert. Am Nachmittag (15:30 Uhr) übergibt der Parlamentarische Staatssekretär Michael Theurer den entsprechenden Förderbescheid in Höhe von rund 11 Millionen Euro an den Landkreis Hof. Die Übergabe erfolgt im Rheniumhaus der REHAU AG.