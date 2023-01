Shuranov wieder erfolgreich: 1. FC Nürnberg gewinnt Test

Nach dem Verletzungsschock um Neuzugang Jannes Horn hat der 1. FC Nürnberg seinen Test im Trainingslager in der Türkei gegen den FC Universitatea Cluj gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl setzte sich in der kurzfristig angesetzten Partie über zweimal 30 Minuten am Donnerstag mit 2:1 (0:1) gegen den Erstligisten aus Rumänien durch. Nach dem frühen Rückstand durch Adrian Balan in der fünften Minute drehten Erik Shuranov (38.) und Lukas Schleimer (49.) das Spiel in Belek.

Im ersten Test am Tag zuvor gegen den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 (1:0), als Shuranov schon der Matchwinner gewesen war, hatte sich Horn eine Verletzung des Außenmeniskus im Knie zugezogen. Die 25 Jahre alte Leihgabe des VfL Bochum soll schon am Freitag operiert werden. Eine Ausfallzeit stand zunächst nicht fest.